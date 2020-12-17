Медик объяснил, почему пациенты с ковидом второй раз попадают в больницу

«Если прекратить терапию слишком рано, то болезнь действительно может вернуться. К тому же многие наши пациенты предпочитают как можно скорее выписываться из больниц и прекращают прием препаратов, как только уходят симптомы», — рассказал Кондрахин «Вечерней Москве» .

Как передает 17 декабря РИА «Новости» , по словам медика, чаще всего пациент попадает в больницу второй раз, если первоначальную инфекцию не долечили.

Чтобы снизить вероятность осложнений после выписки из больницы, следует выполнять определенные условия. Во-первых, надо соблюдать требования врача по лечению на дому. «Есть некоторые препараты, которые необходимо принимать месяц. Очень важно допить их до конца. Второй момент — необходимо следить за кровью и не забыть сдать повторный анализ через две недели после выписки. Другое важное условие — не переохлаждаться, не мерзнуть», — отметил медик.

Он рекомендует не перегружать организм физическими нагрузками, следить за давлением и придерживаться диеты. Лучше снизить количество острой, жирной, соленой и сладкой пищи и отказаться от алкоголя на месяц.

По данным Университета Хопкинса на утро 17 декабря мск, коронавирусом в мире заболели 74,1 миллиона человек, умерли от него 1,64 миллиона человек.