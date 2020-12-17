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Когда высокая температура не радует: снег добавит петербуржцам слякоти

Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру»

Погода в Петербурге останется сырой и слякотной еще не один день. Сегодня в городе плюс, завтра будет небольшой минус, но кардинально ситуацию это не поменяет.

Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 17 декабря в Петербурге ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, днем — местами, ветер умеренный. Температура воздуха в течение суток — плюс 1–3 градуса.

Это повышенная для середины декабря температура. Обычно (в более чем 75% случаев за 57 лет погодных наблюдений) в этот день в Северной столице бывает от минус 11 до плюс 1 градуса и паcмурно. Самое холодное 17 декабря зафиксировано в 1978 году, минус 29, а самое теплое — в 2013 году, плюс 6 градусов, напоминает «Яндекс».

Мокрый снег при слабом и умеренном ветре ожидается и в ближайшие два дня. Завтра будет ночью до минус 2 градусов, днем от минус 1 до плюс 1, на дорогах сложная обстановка, гололедица. Такую погоду, как объяснял в Facebook ведущий специалист ООО «Центр Фобос» Михаил Леус, обеспечивает циклон под названием «Шанталь».

Скриншот из www.meteo.nw.ru
Скриншот из www.meteo.nw.ru
Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру»
Скриншот из www.meteo.nw.ru
Скриншот из www.meteo.nw.ru

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