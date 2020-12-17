Мумии гамадрилов помогли выяснить, как далеко заплывали древние египтяне

Два гамадрила, мумифицированные в эпоху Нового Царства в Древнем Египте, происходили из региона, где сейчас располагаются Эфиопия, Эритрея, а также часть Сомали и Йемена. Как пишет N+1 16 декабря, ученые в статье для журнала eLife утверждают, что добраться до туда египтяне могли только морем — и это подтверждает их способность к дальним морским путешествиям.
Гамадрил ассоциировался с богом мудрости Тотом, есть множество свидетельств почитания этого животного в Древнем Египте. Причем эти обезьяны не живут сейчас на территории Египта и не жили в древности, судя по палеонтологическим данным. Их привозили и разводили в неволе.
Ученые во главе с Натаниэлем Домини из Дартмутского колледжа изучили пять мумифицированных обезьян 305-30 годов до нашей эры. Они замерили соотношение изотопов стронция в костях и сравнили его с данными об изотопном составе тканей 155 современных павианов из 77 местностей. Как минимум двух обезьян привезли в Египет с территории современной Эфиопии, где и сейчас живут гамадрилы. Таким образом, удалось доказать, что во втором тысячелетии до нашей эры египтяне могли доплывать до южной части Красного моря. Возможно, именно здесь располагался и легендарный Пунт — его в различных письменных источниках упоминают как центр торговли экзотическими товарами — в том числе, обезьянами.