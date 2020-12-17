Мумии гамадрилов помогли выяснить, как далеко заплывали древние египтяне

Два гамадрила, мумифицированные в эпоху Нового Царства в Древнем Египте, происходили из региона, где сейчас располагаются Эфиопия, Эритрея, а также часть Сомали и Йемена. Как пишет N+1 16 декабря, ученые в статье для журнала eLife утверждают, что добраться до туда египтяне могли только морем — и это подтверждает их способность к дальним морским путешествиям.



Гамадрил ассоциировался с богом мудрости Тотом, есть множество свидетельств почитания этого животного в Древнем Египте. Причем эти обезьяны не живут сейчас на территории Египта и не жили в древности, судя по палеонтологическим данным. Их привозили и разводили в неволе.

