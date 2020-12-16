Петербургский суд отказал в аресте замначальника службы доходов таможни. В её деле фигурируют почти 36 миллионов рублей

Суд отказал следствию в аресте замначальника службы федеральных таможенных доходов Северо-Западного таможенного управления ФТС России, обвиняемой в превышении должностных полномочий. Об этом 16 декабря сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.



Следователь просил заключить ее под стражу. В свою очередь, обвиняемая возражала против удовлетворения ходатайства, пояснив, что не совершала преступления.



Приморский районный суд указал, что убедительных данных о том, что она может скрыться, оказывать давление на свидетелей или уничтожить доказательства — нет. Помимо этого, довод о ее причастности к совершению аналогичных преступлений носит предположительный характер, а свидетельские допросы не содержат информации, которая могла бы подтвердить подозрения.

