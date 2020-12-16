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Петербургский суд отказал в аресте замначальника службы доходов таможни. В её деле фигурируют почти 36 миллионов рублей

Суд отказал следствию в аресте замначальника службы федеральных таможенных доходов Северо-Западного таможенного управления ФТС России, обвиняемой в превышении должностных полномочий. Об этом 16 декабря сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Следователь просил заключить ее под стражу. В свою очередь, обвиняемая возражала против удовлетворения ходатайства, пояснив, что не совершала преступления.

Приморский районный суд указал, что убедительных данных о том, что она может скрыться, оказывать давление на свидетелей или уничтожить доказательства — нет. Помимо этого, довод о ее причастности к совершению аналогичных преступлений носит предположительный характер, а свидетельские допросы не содержат информации, которая могла бы подтвердить подозрения.

В связи со всем перечисленным следствию было отказано.

Как сообщалось накануне, следствие полагает, что с января 2017-го по октябрь 2018 года через Усть-Лужский таможенный пост Кингисеппской таможни СЗТУ ввозились товары с несоответствующим индексом таможенной стоимости. Обвиняемая, находясь в своём кабинете в Петербурге, якобы препятствовала проведению контроля и единолично принимала решение о таможенной стоимости задекларированных товаров. После этого она, по версии следователей, приказывала пропустить товары на таможенную территорию ЕАЭС.

В результате её незаконных действий, по данным следствия, бюджету Российской Федерации нанесен ущерб в размере более 35 миллионов 800 тысяч рублей.

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Комментарии (5)

alex-un
"Да здравствует петербургский суд самый гуманный суд в мире". Не удивлюсь если через 10 дней на свободу выйдет убийца-историк Соколов.
jokir1971
Не зря же Гетмана в сентябре 2018 за утрату доверия уволили - как раз в даты указанные в статье попадает
Serg_I
А почему посадили?
- не поделился!
А почему выпустили?
- поделился!
М. Задорнов...
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