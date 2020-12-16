Заразившиеся на работе медики и водители скорых смогут получать инвалидность из-за осложнений коронавируса

Министерство труда РФ внёс в перечень причин инвалидности осложнения у медицинских работников, вызванные новой коронавирусной инфекцией. Это следует из приказа, опубликованного 16 декабря на официальном интернет-портале правовой информации.
Исходя из документа, под определение попадают врачи, средний и младший медицинский персонал, водители скорых, которые непосредственно работали с коронавирусными пациентами и тоже заразились COVID-19.
«Если заболевание возникло при исполнении ими трудовых обязанностей», это должна подтвердить специальная врачебная комиссия.
Ранее Минтруд предложил правительству РФ ещё упростить порядок получения первичной инвалидности из-за пандемии COVID-19.