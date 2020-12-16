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Фанатов «Спартака», незаконно проникших на «Газпром арену» и устроивших драку, увели с трибун

Фанатов футбольного клуба «Спартак», которые устроили драку на «Газпром арене» во время матча 19 тура против «Зенита», увели с трибун. Таким образом, стюарды стадиона поступили в соответствии с ранее утвержденным регламентом матча, согласно которому присутствие болельщиков на обычных местах запрещено.

Тем не менее, отдельные болельщики московской команды компаниями по несколько человек продолжают присутствовать на стадионе и оказывать поддержку игрокам «Спартака».

Ранее произошла драка между фанатами «Спартака», которые несанкционированно проникли на трибуны «Газпром арены», и болельщиками «Зенита», которым было разрешено присутствовать в VIP ложах и бизнес-трибуне.

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Комментарии (2)

any_5e4cfc41eb9fb
Разнесут всю службу безопасности (
Mikle776
не очень понял - не санкционировано .... это же переводя на русский - не законно... А где полиция? По барам ходит и дубинками коронавирус пугает?
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