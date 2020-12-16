Фанатов футбольного клуба «Спартак», которые устроили драку на «Газпром арене» во время матча 19 тура против «Зенита», увели с трибун. Таким образом, стюарды стадиона поступили в соответствии с ранее утвержденным регламентом матча, согласно которому присутствие болельщиков на обычных местах запрещено.
Стихийный сектор КБ увели pic.twitter.com/mBLKYX80oA— Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) December 16, 2020
Тем не менее, отдельные болельщики московской команды компаниями по несколько человек продолжают присутствовать на стадионе и оказывать поддержку игрокам «Спартака».
Переместились 😃 pic.twitter.com/OXZ4spkYDh— Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) December 16, 2020
Ранее произошла драка между фанатами «Спартака», которые несанкционированно проникли на трибуны «Газпром арены», и болельщиками «Зенита», которым было разрешено присутствовать в VIP ложах и бизнес-трибуне.