FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-1°C/Завтра: 0
73.42р89.32р
Что закрыто в СПБ с 4 декабряПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
2
Печать

«Мы должны пройти по самой грани». Власти Петербурга не планируют новых ограничений

Смольный пока не намерен вводить дополнительные ограничения в Петербурге. По словам вице-губернатора города, Олега Эргашева, ситуация, впрочем, может поменяться.

«За минувшие сутки установлено 3 758 новых случаев, что меньше данных, зафиксированных ранее. Значительную роль, на мой взгляд, в этом сыграли ранее введенные ограничительные меры, в настоящее время их достаточно, но ситуация может измениться. Введения дополнительных ограничений на сегодняшний день не планируется», — сказал он 16 декабря в эфире телеканала Санкт-Петербург, отметив, что прирост больных COVID-19 в городе составляет 1,1%.

Пока, по словам вице-губернатора, власти планируют обойтись точечными мерами, направленными на борьбу с распространением коронавируса и снижением уровня заболеваемости.

«Мы должны пройти по самой грани. С одной стороны, сохранить экономику города, а с другой стороны, сохранить здоровье горожан», — добавил Эргашев.

Ежедневная заболеваемость COVID-19 в течение трех недель держится на уровне 3,7 тысячи человек. В петербургском управлении Роспотребнадзора 15 декабря заявили о стабилизации ситуации благодаря введённым ограничениям. За минувшие сутки (с 15:00 15 декабря по 15:00 16 декабря) число госпитализаций в городе превысило 1000.

Первые ограничительные меры во время второй волны заболеваемости были введены властями Петербурга лишь в середине ноября. Тогда на самоизоляцию рекомендовали отправить граждан старше 65 лет, ограничили проведение массовых мероприятий, ввели «комендантский час» для общепита. С 30 декабря по 10 января прекращается доступ посетителей в музеи, театры, иные организации исполнительских искусств, на выставки и концерты, если иное не предусмотрено Роспотребнадзором. С 30 декабря 2020 года по 3 января 2021 года вводится запрет на работу общепита. С 25 декабря по 29 декабря и с 4 января по 10 января предприятия не смогут принимать посетителей с 19:00 до 6:00.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

virusanet
послебастывзрыв уже был что ле когда?
263884551
"Смольный пока не намерен вводить дополнительные ограничения в Петербурге." и в октябре, и в ноябре чинуши уже так говорили. Остались еще наивные , которые верят их обещаниям?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний