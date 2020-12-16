«Мы должны пройти по самой грани». Власти Петербурга не планируют новых ограничений

Смольный пока не намерен вводить дополнительные ограничения в Петербурге. По словам вице-губернатора города, Олега Эргашева, ситуация, впрочем, может поменяться.
«За минувшие сутки установлено 3 758 новых случаев, что меньше данных, зафиксированных ранее. Значительную роль, на мой взгляд, в этом сыграли ранее введенные ограничительные меры, в настоящее время их достаточно, но ситуация может измениться. Введения дополнительных ограничений на сегодняшний день не планируется», — сказал он 16 декабря в эфире телеканала Санкт-Петербург, отметив, что прирост больных COVID-19 в городе составляет 1,1%.
Пока, по словам вице-губернатора, власти планируют обойтись точечными мерами, направленными на борьбу с распространением коронавируса и снижением уровня заболеваемости.
«Мы должны пройти по самой грани. С одной стороны, сохранить экономику города, а с другой стороны, сохранить здоровье горожан», — добавил Эргашев.
Ежедневная заболеваемость COVID-19 в течение трех недель держится на уровне 3,7 тысячи человек. В петербургском управлении Роспотребнадзора 15 декабря заявили о стабилизации ситуации благодаря введённым ограничениям. За минувшие сутки (с 15:00 15 декабря по 15:00 16 декабря) число госпитализаций в городе превысило 1000.