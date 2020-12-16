Биткоин пробил потолок. Курс криптовалюты впервые в истории превысил 20 тысяч долларов

Курс биткоина достиг исторического максимума. В ходе торгов 16 декабря криптовалюта подорожала до $20, 761 тыс.



Валюта преодолела отметку в 20 тыс. на нескольких крупнейших криптобиржах, включая Binance BNB/BTC, Bitfinex, Bitstamp и Coinbase. По данным на 19:17 мск, биткоин торгуется по $20, 675 тыс.

За последние пять дней актив подорожал на 14%, с сентября — на 75%, а с начала года — на 187%. Последнее время криптовалюта росла на фоне благоприятных новостей. Так, в октябре платежная система PayPal объявила, что предоставит клиентам в США возможность покупать, хранить и продавать криптовалюты в кошельке с 11 ноября. В течение последней недели инвестфонд Ruffer и американская компания MassMutual сообщили о вложениях в биткоин.