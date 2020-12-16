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В кино откроют закулисье 28 петербургских театров

В Петербурге представят документальный фильм о 28 ведущих театральных коллективах. Ленту «Петербургские театры», сюжет которой разработала критик Жанна Зарецкая, 17 декабря в 15.00 презентуют на Ленфильме, а в 19.30 на Новой сцене Александринского театра. Художественным руководителем проекта выступил создатель картины «Довлатов» Алексей Герман-младший, режиссёром — Ирина Волкова. 16+

Фото: афиша фильма

Авторский текст в фильме полностью отсутствует: говорить о сфере, своей работе и закулисье будут сами герои — представители различных театральных профессий. Создатели кино надеются, что после просмотра зритель поймёт, «из каких человеческих и технологических ресурсов складывается театральная магия».

Картина состоит из двух частей: речь в первой идёт о государственных театрах, во второй — о площадках негосударственных. «Мне показалось, что необходим не только фильм-погружение, который покажет театральный Петербург как единый организм, но с разных сторон, как бы в 3D-формате, но и фильм-путеводитель. Потому для очень многих людей, когда они приезжают в Питер, важно попасть именно в театр, и они должны знать и понимать не только расписание, а сам дух театра», — объяснил задумку Алексей Герман-младший. По его словам, авторы постарались создать «блицпортреты» каждого из театров, который появляется на экране, а также «начертать театральную карту современного Петербурга».

Подробности о премьере — на сайте Александринского театра и студии Ленфильм. Обе части покажут без антракта.

Фото: афиша фильма

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