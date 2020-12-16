В Молдавии русскому вернули статус языка межнационального общения

Парламент Молдавии принял новый закон о функционировании языков в стране, где за русским закреплен статус языка межнационального общения. Документ был одобрен в окончательном чтении на заседании, состоявшемся 16 декабря.



«Русский язык как язык межнационального общения используется на территории республики наряду с государственным языком», — цитирует документ ТАСС.

РИА Новости добавляет, что после вступления нового закона в силу госорганы будут обязаны предоставлять гражданам страны информацию в том числе на русском языке.