В Молдавии русскому вернули статус языка межнационального общения

Парламент Молдавии принял новый закон о функционировании языков в стране, где за русским закреплен статус языка межнационального общения. Документ был одобрен в окончательном чтении на заседании, состоявшемся 16 декабря.
«Русский язык как язык межнационального общения используется на территории республики наряду с государственным языком», — цитирует документ ТАСС.
РИА Новости добавляет, что после вступления нового закона в силу госорганы будут обязаны предоставлять гражданам страны информацию в том числе на русском языке.
Помимо этого, документ обеспечивает соблюдение прав граждан изучать и использовать родной язык, а также будет способствовать развитию национальных культур. При этом правительство должно выделить средства на бесплатные курсы государственного языка для представителей других национальностей.
Агентство напоминает, что в июне 2018 года Конституционный суд Молдавии признал устаревшим закон о функционировании языков, который был утвержден еще во времена СССР. Данный документ гласил, что русский на территории страны наряду с молдавским используется в качестве языка межнационального общения.