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В Молдавии русскому вернули статус языка межнационального общения

Парламент Молдавии принял новый закон о функционировании языков в стране, где за русским закреплен статус языка межнационального общения. Документ был одобрен в окончательном чтении на заседании, состоявшемся 16 декабря.

«Русский язык как язык межнационального общения используется на территории республики наряду с государственным языком», — цитирует документ ТАСС.

РИА Новости добавляет, что после вступления нового закона в силу госорганы будут обязаны предоставлять гражданам страны информацию в том числе на русском языке.

Помимо этого, документ обеспечивает соблюдение прав граждан изучать и использовать родной язык, а также будет способствовать развитию национальных культур. При этом правительство должно выделить средства на бесплатные курсы государственного языка для представителей других национальностей.

Агентство напоминает, что в июне 2018 года Конституционный суд Молдавии признал устаревшим закон о функционировании языков, который был утвержден еще во времена СССР. Данный документ гласил, что русский на территории страны наряду с молдавским используется в качестве языка межнационального общения.

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Комментарии (1)

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Честный вопрос-честный ответ: а все эти парламентарии? они сколько гражданств имеют? Эксперимент над целым народом продолжается? И кто заказчики этого эксперимента? Ну так, чисто по правде?.
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