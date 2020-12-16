В Минсельхозе назвали цены на сахар и масло после стабилизации

Министерство сельского хозяйства сообщило о начавшемся снижении цен.
«Цена (отпускная) на сахар-песок составит 36 рублей за килограмм, на подсолнечное масло — 95 рублей», — цитирует 16 декабря заявление главы Минсельхоза РФ Дмитрия Патрушева РИА «Новости».
По его словам, введенные меры останутся в силе до конца первого квартала 2021 года. Министр также констатировал, что «уже сегодня происходит снижение» стоимости.
В Министерстве сельского хозяйства также констатировали стабилизацию цен на гречку.
Президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам 9 декабря обратил внимание на рост цен на продукты. В Кремле рассказали, что о «труднообъяснимых» скачках стоимости товаров президенту сообщили жители страны. Премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства заявил о временном характере сдерживания цен на продукты.