«Кто-то кормил гремлинов после полуночи, мы собираем их». Telegram пришёл в себя

Мессенджер Telegram возобновил корректную работу после масштабного сбоя. Об этом свидетельствуют данные сервиса DownDetector — кривая отчётов об ошибках резко пошла вниз к пяти вечера 16 декабря.

Техподдержка Telegram написала в Twitter, что некоторые пользователи, в основном в Европе и на Ближнем Востоке, испытывают проблемы с подключением. «Мы работаем над их возвращением в онлайн», — заверили разработчики.



Тут же аккаунт Telegram начал отвечать на жалобы пользователей в Twitter и просьбы вернуть всё как было. «Кто-то кормил гремлинов после полуночи, мы их собираем, чтобы успокоить», — ответила поддержка мессенджера на сообщение пользователя, в котором он выражает надежду, что ничего дурного не произошло.



Пользователь из арабской страны сообщил, что при помощи Telegram он и его одноклассники готовились к экзамену. Юноша попросил исправить ошибку, сказав, что от мессенджера зависит их будущее.



«Подожди, мы вернем тебя в онлайн. Прости за это! К сожалению, мы починим всё так скоро, что вы не сможете использовать неработающий Telegram как оправдание тому, что вы не готовы», — таким был ответ.

