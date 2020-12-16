Петербургский завод «Ракета» поможет восстановить детали часов Нотр-Дама

Часовые мастера из Петербурга предложили свою помощь в воссоздании часов с собора Парижской Богоматери и сейчас изучают, какие детали завод «Ракета» мог бы сделать для механизма.

«Специалисты изучают часовой механизм Collin, чтобы выяснить, какие детали они могут изготовить с помощью инструментов завода в Санкт-Петербурге. Географическая удаленность не помеха для выполнения проекта реконструкции часового механизма. Мы сердечно благодарим наших русских друзей за их приверженность этому великому делу», — говорится 16 декабря на сайте ассоциации, которую создали во Франции в сентябре 2020 года для восстановления пострадавшего в пожаре механизма.