Петербургский завод «Ракета» поможет восстановить детали часов Нотр-Дама

Часовые мастера из Петербурга предложили свою помощь в воссоздании часов с собора Парижской Богоматери и сейчас изучают, какие детали завод «Ракета» мог бы сделать для механизма.
«Специалисты изучают часовой механизм Collin, чтобы выяснить, какие детали они могут изготовить с помощью инструментов завода в Санкт-Петербурге. Географическая удаленность не помеха для выполнения проекта реконструкции часового механизма. Мы сердечно благодарим наших русских друзей за их приверженность этому великому делу», — говорится 16 декабря на сайте ассоциации, которую создали во Франции в сентябре 2020 года для восстановления пострадавшего в пожаре механизма.
Как сообщили в пресс-службе часового завода «Ракета», во Франции технология производства таких монументальных часов утрачена, а у петербургского предприятия есть опыт разработки и производства самого большого механизма в мире — монументальных часов в атриуме ЦДМ в Москве. Его вес составляет 4,5 тонны, достигает размеров 6 на 7 метров и состоит более чем из 5 тысяч деталей, изготовленных из стали, алюминия, титана и покрытых золотом.
Механизм Collin управлял четырьмя циферблатами на соборе Парижской Богоматери. Он был произведён в 1867 году, но не устоял перед пожаром в апреле 2019 года.