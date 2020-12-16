Суд отправил в колонию домушника, вынесшего более 6 млн рублей из дома на Одоевского

Василеостровский суд 16 декабря вынес приговор Мерабу Кишмарии, обвинявшемуся в двух крупных кражах. Обе были сделаны в одном и том же доме, но в разные дни, сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.
Первую квартиру Кишмария обчистил ночью 23 июня прошлого года. С помощью отмычек он со своими неустановленными подельниками вскрыл дверь квартиры в доме № 28 по улице Одоевского. Ушли воры с внушительной добычей — 15 000 евро, 20 000 долларов, 1 980 000 рублей, двумя парами наручных часов, тремя парами мокасин, двумя парами мужских туфель и двумя парами зимних ботинок марки Baldinini. Кроме того, преступники прихватили наградные звёзды и значки «Консультант Плюс» и ювелирные изделия. Сумма ущерба составила 5 604 825 рублей.
1 сентября Кишмария снова посетил дом на Одоевского, но в этот раз заглянул в другую квартиру. В жилище он нашёл 500 евро, 400 долларов, 320 фунтов стерлингов, 50 000 рублей, 2 пары часов Longines и ювелирку. Ущерб превысил 777 000 рублей.
Кишмария вину признал частично. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком 5 лет в ИК общего режима. Кроме того, суд взыскал с Кишмарии в пользу второго пострадавшего 694 190 50 рублей.
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