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Российский космонавт показал на видео свой выход в открытый космос

Российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков 16 декабря поделился видео своего выхода в открытый космос.

Окунуться на три минуты во внеземное пространство астронавт предложил на своей странице «ВКонтакте». «Дух захватывает, не правда ли?» — добавил он.

Кудь-Сверчков уточнил, что сам выход в открытый космос состоялся 18 ноября.

Ранее российский гидрометеорологический спутник «Электро-Л» заснял из космоса солнечное затмение над Южной Америкой.

Сейчас на МКС работают российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, американские астронавты Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уолкер, а также японец Соити Ногути.

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Комментарии (10)

Skazochny
Космонавта посадить в тюрьму за оскорбления чувств верующих.
Telman_spb
Красиво!
И клип симпатично сделан с правильным музыкальным рядом
USSR_forever
Спасибо Госкосмосу за отличное видео, показывающее - что люди муравьи, их жизнь в рамках космоса ничтожна, а за пределами неба нет никаких "высших сил", лишь холодная тьма... =)
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