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Как Новый год встретишь, так его и проведешь. ВОЗ предупреждает о новой вспышке коронавируса при несоблюдении ограничений в праздники

Всемирная организация здравоохранения предупредила о возможности новой вспышки COVID-19 в Европе в 2021 году.

«В это время [Новый год] ежегодно по всей Европе мы видим, что люди собираются вместе. <...> Существует высокий риск дальнейшего распространения вируса в первые недели и месяцы 2021 года, и нам нужно вместе сделать так, чтобы мы смогли это предотвратить», — говорится 16 декабря в заявлении Европейского бюро ВОЗ.

В организации напоминают о важности соблюдения социального дистанцирования и использования средств индивидуальной защиты в праздничный сезон. Властям рекомендуется оценить целесообразность проведения массовых мероприятий. Эксперты ВОЗ считают, что сейчас им удалось добиться «хрупкого прогресса» в борьбе с COVID-19 в Европе.

«Хотя праздники в этом году могут выглядеть иначе, мы все же можем извлечь из этого максимальную пользу. <...> Не рискуйте и оставайтесь здоровыми», — подчеркивается в заявлении.

С начала пандемии в мире выявили уже 73,5 миллиона заболевших.

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Комментарии (2)

teodor
Если врешь на прополую, то ври до конца!
USSR_forever
"Как Новый год встретишь, так его и проведешь" - порой хочется свалить из этой страны и больше никогда сюда не возвращаться...
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