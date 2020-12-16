Как Новый год встретишь, так его и проведешь. ВОЗ предупреждает о новой вспышке коронавируса при несоблюдении ограничений в праздники

Всемирная организация здравоохранения предупредила о возможности новой вспышки COVID-19 в Европе в 2021 году.



«В это время [Новый год] ежегодно по всей Европе мы видим, что люди собираются вместе. <...> Существует высокий риск дальнейшего распространения вируса в первые недели и месяцы 2021 года, и нам нужно вместе сделать так, чтобы мы смогли это предотвратить», — говорится 16 декабря в заявлении Европейского бюро ВОЗ.

В организации напоминают о важности соблюдения социального дистанцирования и использования средств индивидуальной защиты в праздничный сезон. Властям рекомендуется оценить целесообразность проведения массовых мероприятий. Эксперты ВОЗ считают, что сейчас им удалось добиться «хрупкого прогресса» в борьбе с COVID-19 в Европе.