Государственный технический научно-исследовательский центр VTT, Университет Тампере и Ведомство здравоохранения и социального развития Финляндии THL разработали искусственную человеческую голову, которая умеет чихать и кашлять. Об этом 16 декабря сообщает VTT.

Робот создан в рамках проекта по исследованию механизмов распространения коронавируса, а также методов уменьшения риска заражения. Он образует капли и аэрозоли при дыхании, кашле и чихании, чтобы проверить компьютерное моделирование. Исследование кашля помогает установить, как маски и воздухоочистительные фильтры влияют на распространение капель, сколько времени они держатся в воздухе и т. п. К настоящему моменту учёные установили, что маска уменьшает дистанцию распространения облака капель при кашле.