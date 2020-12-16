Государственный технический научно-исследовательский центр VTT, Университет Тампере и Ведомство здравоохранения и социального развития Финляндии THL разработали искусственную человеческую голову, которая умеет чихать и кашлять. Об этом 16 декабря сообщает VTT.
Робот создан в рамках проекта по исследованию механизмов распространения коронавируса, а также методов уменьшения риска заражения. Он образует капли и аэрозоли при дыхании, кашле и чихании, чтобы проверить компьютерное моделирование. Исследование кашля помогает установить, как маски и воздухоочистительные фильтры влияют на распространение капель, сколько времени они держатся в воздухе и т. п. К настоящему моменту учёные установили, что маска уменьшает дистанцию распространения облака капель при кашле.
Robotti avuksi koronaviruksen ilmassa leviämisen tutkimiseen | VTT #Robotech #virustaudit #korona #tutkimus #rahoitus https://t.co/Hj5HFNkPtV— Birgitta Myllymäki (@unna_manna) December 16, 2020
Кроме того, в рамках проекта роботу в жидкость будут добавлены суррогатные вирусы, имитирующие вирус SARS-CoV-2, вызывающий COVID-19, для определения процесса передачи вируса. Эта информация используется для разработки различных методов предотвращения распространения ковида.
Организация Business Finland выделила на проект 300 000 евро. Его участники считают, что робот имеет международный потенциал в случае возникновения новых пандемий.