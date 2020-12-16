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Сотрудники «Спартака» будут ходить по «Газпром Арене» с индивидуальными видеорегистраторами, чтобы избежать провокаций

Футбольный клуб «Спартак» придумал способ избежать провокаций во время матча 19-го тура чемпионата РПЛ против «Зенита» на «Газпром Арене». Как сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на главу департамента «Спартака» по связям с общественностью Антона Фетисова, все сотрудники столичной команды будут оснащены индивидуальными видеорегистраторами.

«С одной стороны, записывающие устройства у нас вводятся после инцидента в Сочи. С другой стороны, лично я считаю, что этот шаг логичный, потому что он позволит быстрее разбираться в спорных ситуациях, которые периодически возникают. А то получается, что две стороны говорят разное, а у бедного Григорьянца голова взрывается», — сказал Фетисов.

Как добавил глава департамента «Спартака» по связям с общественностью, сотрудники будут носить записывающие устройства, похожие на те, которые используют сотрудники полиции.

Напомним, что ситуация в Сочи, про которую говорит Антон Фетисов, произошла после игры с «Сочи» 12 декабря. Красно-белые утверждают, что соперники оскорбили их главного тренера Доменико Тедеско по национальному признаку. Представители южной команды, в свою очередь, утверждают, что конфликт спровоцировал сам Тедеско. В доказательство этого «Сочи» опубликовал ряд видеоматериалов, записанных в подтрибунных помещениях своего стадиона.

Матч «Зенит» — «Спартак» состоится в среду, 16 декабря, то есть сегодня, на стадионе «Газпром Арена». Начало в 20:00. «Зенит» лидирует в турнирной таблице с 38 очками, а «Спартак» отстает от него на три балла. Эта игра станет последней для обоих клубов перед зимним перерывом.

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Комментарии (6)

a.159753123
Е5 спартак, Е5!!!
Эрик Дрейван
Бить будут не по регистратору а по лицу.Пользы мало.
Cashmare
отличная логика: чтобы исключить провокации - надо самим их устраивать
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