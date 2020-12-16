Сотрудники «Спартака» будут ходить по «Газпром Арене» с индивидуальными видеорегистраторами, чтобы избежать провокаций

Футбольный клуб «Спартак» придумал способ избежать провокаций во время матча 19-го тура чемпионата РПЛ против «Зенита» на «Газпром Арене». Как сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на главу департамента «Спартака» по связям с общественностью Антона Фетисова, все сотрудники столичной команды будут оснащены индивидуальными видеорегистраторами.



«С одной стороны, записывающие устройства у нас вводятся после инцидента в Сочи. С другой стороны, лично я считаю, что этот шаг логичный, потому что он позволит быстрее разбираться в спорных ситуациях, которые периодически возникают. А то получается, что две стороны говорят разное, а у бедного Григорьянца голова взрывается», — сказал Фетисов.