Как записаться к врачу онлайн? Пошаговая инструкция от «Фонтанки»

Я всегда записывался в поликлинику по телефону. Зачем делать это через интернет?
Если вы выбираете онлайн-способ, то не придется дозваниваться и быстро решать вопрос, чтобы освободить линию для других желающих. Вместо этого вы можете спокойно выбрать удобный день и время, найти нужного специалиста и записаться.
Все расписание будет перед глазами, поэтому не надо будет запоминать то, что говорят в регистратуре, и пытаться соотнести со своими планами.
Мне нужно для этого где-то регистрироваться?
Записаться к доктору можно на портале gu.spb.ru — с авторизацией или без нее. Регистрация нужна только для удобства. Если записываться к врачу с логином и паролем от госуслуг, то не придется вводить свои данные: система уже знает ФИО и номера личных документов.
Вот я на портале, а что дальше делать?
Чтобы быстро найти услугу «Запись на прием к врачу», проще всего воспользоваться строкой поиска на главной странице gu.spb.ru и перейти по ссылке в списке результатов.
На странице с описанием услуги нажмите кнопку «Получить услугу». Вы увидите два варианта: записаться к врачу или отменить запись. Система предупредит, что без авторизации заявление не сохранится в личном кабинете. Не беспокойтесь, услугу вы все равно получите.
Дальше вам нужно выбрать район города и поликлинику, ввести ФИО, дату рождения и адрес электронной почты (по желанию), выбрать специализацию врача, дату и время приема.
Какую поликлинику я могу выбрать?
Записаться онлайн по полису ОМС можно только в ту поликлинику, к которой вы прикреплены. Как правило, она находится по месту жительства. Но при желании можно выбрать и другое учреждение. Менять выбранную поликлинику можно один раз в год. Если вы переехали, то это ограничение не действует.
«Прикрепление к учреждению» значит, что вы уже обращались в регистратуру выбранной для обслуживания медицинской организации с документами, ваши данные проверены и занесены в базу.
А если я хочу записаться в поликлинику, которая ближе к работе?
К сожалению, если вы прикреплены к медучреждению около дома, то выбрать то, которое поближе к работе, не сможете.
Напомним: когда вы получаете полис ОМС, в нем указаны медицинские организации, в которые вы можете записаться по постоянной или временной регистрации. В этот момент вы можете на год решить, где вам удобнее ходить к врачам — у дома или около работы.
Если вы не прикреплены к какому-то медучреждению, то не сможете записаться туда онлайн.
Так, с поликлиникой разобрались, заявление заполнено и отправлено, а какой следующий шаг?
После подачи электронного заявления вы увидите подтверждение записи на прием, а также предложение распечатать талон или сохранить его в формате PDF. Если вы указали электронную почту, талон также направят туда.
А в регистратуре мне что показать?
Паспорт и полис ОМС, при желании — распечатку талона.
Я хочу бабушку к терапевту записать, так можно?
Конечно, можно. Вам понадобятся те же данные: ФИО, дата рождения и (не обязательно) адрес электронной почты, на которую вы хотите получить талон.
Не успеваю на назначенный прием! Как отменить запись?
Это можно сделать там же, где вы и записывались. На странице услуги по записи к врачу портала gu.spb.ru нажмите кнопку «Получить услугу» и на этот раз выберите «Отменить запись».
При отмене записи могут понадобиться данные полиса ОМС, так что держите его под рукой. Укажите район, поликлинику — и в предложенном списке записей к врачу выберите нужную (точнее — уже не нужную).
Пожалуйста, думайте о других и отменяйте запись к врачу не менее чем за сутки — так вы освободите кому-то место!
Где еще можно записаться к врачу онлайн?
Портал госуслуг Санкт-Петербурга — не единственный государственный интернет-ресурс, на котором доступна эта услуга. Жители города могут также записаться к врачу на портале «Здоровье Петербуржца». Там, кстати, есть не только свободная запись: если вам выдали электронное направление к врачу-специалисту (или бумажное с 14-значным номером), можете и к нему записаться онлайн. А еще на диспансеризацию и профилактические осмотры.
На «Здоровье Петербуржца» нет ни одного талончика, что делать?
Если свободного талона на прием нет, вы можете подать заявку в журнал отложенной записи прямо на экране поиска талонов. Как только у врача освободится время приема, с вами свяжется специалист медицинской организации и предложит вариант записи.
Мне вообще-то не надо к врачу, только результаты анализов узнать. Как это сделать?
Это отдельная опция, очень важная в период сложной эпидемиологической ситуации: на портале «Здоровье Петербуржца» вы можете просмотреть сведения из своей электронной медицинской карты (в том числе результаты анализов, медицинские документы, данные о льготах и льготных рецептах) и получить телемедицинскую консультацию. Общение с врачом проходит в формате чата или видеосвязи, при этом можно не только задавать вопросы и отвечать на них, но и обмениваться медицинскими документами. По результатам консультации вы сможете прямо из дома получить заключение лечащего врача со всеми рекомендациями.
Еще онлайн-запись доступна на Едином портале госуслуг. Чтобы воспользоваться ей, вам потребуется упрощенная учетная запись на госуслугах (ее можно сделать онлайн, подтверждать личность не нужно).
Это все о том, где можно записаться. А где ни в коем случае нельзя?
Пожалуйста, всегда помните, что нельзя записаться к врачу по полису ОМС через коммерческие сайты и приложения!
Подводим итог: стоять в очереди в регистратуру больше не нужно. Чтобы получить заветный талончик, можно воспользоваться любым удобным государственным порталом.
Материал публикуется в партнерстве с Комитетом по информатизации и связи Санкт-Петербурга и на основе предоставленных им данных, и Комитетом по здравоохранению Санкт-Петербурга.