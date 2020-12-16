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В Петербурге появится понятие «доброволец». Отличившихся в этой сфере предлагают награждать

Парламент Петербурга принял во втором чтении законопроект о развитии добровольческой деятельности в городе, сообщает 16 декабря корреспондент «Фонтанки» из Мариинского дворца.

Законопроект вводит понятие добровольчества (волонтерства) как благотворительной деятельности в форме безвозмездного выполнения работ, оказания услуг.

К полномочиям Смольного, в частности, предлагается отнести ведение регионального реестра добровольцев, оказания им поддержки и поощрения. Последнее — в виде учреждения премий в этой сфере, награждения почетными грамотами и дипломами и включение наиболее достойных добровольцев в ежегодно издаваемый в печатном виде информационный сборник «Лучшие добровольцы Санкт-Петербурга».

Поощрение будет возможно для волонтеров, которые оказывают помощь социально незащищенным слоям населения, создают доступную среду для инвалидов, содействуют в работе по социальной адаптации и воспитанию сирот, помогают пострадавшим в результате ЧС и несчастных случаев. А также тем, кто помогает искать пропавших людей, останки участников Великой Отечественной войны и локальных войн, занимаются защитой окружающей среды, популяризацией знаний и физкультуры, организовывают культурно-зрелищные массовые мероприятия, укрепляют мир и дружбу между народами.

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Комментарии (3)

USSR_forever
больше бессмысленных железок и попавытерашек в виде грамот... ваши награды давно потеряли всякий смысл... я предпочту вернуть любую награду Кремлю, чем её принять, ибо они символизируют сегодня поддержку коррупционного режима... а я его не поддерживаю, я призераю тех, кто ворует у своей страны и у своего народа... желаю им всего наихудшего...
f0ntan
Этот документ, вводя понятие добровольцев как тех, кто помогает людям, отсекает добровольцев, кто добровольно шел воевать на фронт, имененм которых названа улица в Лигово. Улица в Лигово названа в честь добровольцев, которые шли добровольно воевать, а не в честь добровольцев-волонтеров, помогающим старикам и больным
Alex000
Сделал чужую работу - получил значок (бумажку).
А тот, чья это была работа - премию.
Восхитительное новшество.
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