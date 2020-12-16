В Петербурге появится понятие «доброволец». Отличившихся в этой сфере предлагают награждать

Парламент Петербурга принял во втором чтении законопроект о развитии добровольческой деятельности в городе, сообщает 16 декабря корреспондент «Фонтанки» из Мариинского дворца.
Законопроект вводит понятие добровольчества (волонтерства) как благотворительной деятельности в форме безвозмездного выполнения работ, оказания услуг.
К полномочиям Смольного, в частности, предлагается отнести ведение регионального реестра добровольцев, оказания им поддержки и поощрения. Последнее — в виде учреждения премий в этой сфере, награждения почетными грамотами и дипломами и включение наиболее достойных добровольцев в ежегодно издаваемый в печатном виде информационный сборник «Лучшие добровольцы Санкт-Петербурга».
Поощрение будет возможно для волонтеров, которые оказывают помощь социально незащищенным слоям населения, создают доступную среду для инвалидов, содействуют в работе по социальной адаптации и воспитанию сирот, помогают пострадавшим в результате ЧС и несчастных случаев. А также тем, кто помогает искать пропавших людей, останки участников Великой Отечественной войны и локальных войн, занимаются защитой окружающей среды, популяризацией знаний и физкультуры, организовывают культурно-зрелищные массовые мероприятия, укрепляют мир и дружбу между народами.