Мишустин распорядился включить вакцинацию от COVID-19 в календарь профилактических прививок

Премьер-министр России Михаил Мишустин дал поручение включить вакцинацию от COVID-19 в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям с учетом приоритетности. Это следует из опубликованной 16 декабря на сайте кабмина информации.



Изменения в приказ «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям» должны быть внесены до 17 декабря.

«Министру здравоохранения Михаилу Мурашко поручено держать на личном контроле организацию работы пунктов вакцинации в регионах во время новогодних праздников (с 1 по 10 января 2021 года)», — сообщили в пресс-службе правительства. Роспотребнадзор, в свою очередь, должен следить за эпидемиологической ситуацией и докладывать кабмину об обнаруженных рисках.