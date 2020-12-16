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Мишустин распорядился включить вакцинацию от COVID-19 в календарь профилактических прививок

Премьер-министр России Михаил Мишустин дал поручение включить вакцинацию от COVID-19 в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям с учетом приоритетности. Это следует из опубликованной 16 декабря на сайте кабмина информации.

Изменения в приказ «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям» должны быть внесены до 17 декабря.

«Министру здравоохранения Михаилу Мурашко поручено держать на личном контроле организацию работы пунктов вакцинации в регионах во время новогодних праздников (с 1 по 10 января 2021 года)», — сообщили в пресс-службе правительства. Роспотребнадзор, в свою очередь, должен следить за эпидемиологической ситуацией и докладывать кабмину об обнаруженных рисках.

Также уточняется, что премьер поручил сделать это по итогам заседания президиума координационного совета по борьбе с новой коронавирусной инфекцией, которое прошло накануне, 15 декабря.

Накануне Мишустин сказал, что Минздрав составил график поставки вакцины по стране.

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Комментарии (3)

USSR_forever
пусть себе мозги включит
nuga
непроверенная вакцина уже включена в обязаловку?ну,и ну
Чингачгук
Какие еще нужны доказательства существования параллельной вселенной?
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