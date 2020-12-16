Макаров выразил надежду на искренность вице-губернатора Бельского

Спикер петербургского ЗакСа Вячеслав Макаров выразил надежду, что вице-губернатор Александр Бельский, который выступал в Мариинском дворце в рамках часа правительства, был искренен в своих ответах. Об этом политик заявил 16 декабря во время брифинга в парламенте.



«Вице-губернатор Бельский достаточно подробно отвечал на все вопросы, и я все-таки надеюсь, что это были искренние ответы и тех негативных моментов, которые упоминали депутаты, не повторится», — сказал Макаров.

Он еще раз напомнил, что «грубое, беспардонное вмешательство в выборы» разрушит политическое пространство Петербурга.