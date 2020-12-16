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Макаров выразил надежду на искренность вице-губернатора Бельского

Спикер петербургского ЗакСа Вячеслав Макаров выразил надежду, что вице-губернатор Александр Бельский, который выступал в Мариинском дворце в рамках часа правительства, был искренен в своих ответах. Об этом политик заявил 16 декабря во время брифинга в парламенте.

«Вице-губернатор Бельский достаточно подробно отвечал на все вопросы, и я все-таки надеюсь, что это были искренние ответы и тех негативных моментов, которые упоминали депутаты, не повторится», — сказал Макаров.

Он еще раз напомнил, что «грубое, беспардонное вмешательство в выборы» разрушит политическое пространство Петербурга.

«Ну разве можно себе представить, вот сегодня задавал вице-спикер Дроздов вопрос. Его глава района запретил пускать в социальные учреждения. Это как? А законы федеральные, региональные, о статусе депутата, это как? Разве это не беспардонность?» — добавил Макаров.

Он напомнил: в Мариинском раздумывают о запуске парламентского расследования в отношении некоторых чиновников.

В свою очередь, Бельский на вопрос журналистов о напутствии Макарова, которое последний произнес с трибуны, ответил: «Молодец Вячеслав Серафимович».

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