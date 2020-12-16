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Рождественский роман петербурженки Ксении Букши обсудят в самый темный день года

20 декабря в 17:00 на зум-площадке магазина «Порядок слов» состоится встреча с писательницей Ксенией Букшей. Победительница «Нацбеста» и финалистка «Большой книги» расскажет про свой новый роман «Адвент», посвященный Рождеству и человеческим историям.

Фото: ast.ru

Адвент у католиков и лютеран — четыре недели перед Рождеством, время ожидания, добрых дел и серьезных размышлений. Детям на эти четыре недели принято дарить специальные календари с окошками, за каждым из которых прячется подарок.

Роман Букши чаще всего сравнивают именно с адвент-календарем: в каждой главе прячется человеческая история. Все они объединены жизнью одной семьи: Ани, Кости и пятилетней Стеши. Аня предлагает Косте вспоминать, как смеялись их знакомые, а Стеша поет рождественские песни. Одновременно с этим они работают, возят дочь в детский сад, выбирают подарки и наряжают елку.

В «Адвенте» радость встречается с печалью, проза — с поэзией, текст — с авторскими иллюстрациями. Поговорить о новой книге петербургской писательницы можно будет на платформе Zoom, для участия нужна регистрация. Трансляцию можно посмотреть на YouTube-канале «Порядка слов». Начало в 17:00.

16+

Елена Васильева

Фото: ast.ru

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Комментарии (1)

264553891
Здравствуйте. Прошу о помощи.

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Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Oдолжить просто не у кого.

Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!

Мой номер карты: 5336 6903 2005 0018

Заранее большое человеческое спасибо.
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