Рождественский роман петербурженки Ксении Букши обсудят в самый темный день года

20 декабря в 17:00 на зум-площадке магазина «Порядок слов» состоится встреча с писательницей Ксенией Букшей. Победительница «Нацбеста» и финалистка «Большой книги» расскажет про свой новый роман «Адвент», посвященный Рождеству и человеческим историям.

Адвент у католиков и лютеран — четыре недели перед Рождеством, время ожидания, добрых дел и серьезных размышлений. Детям на эти четыре недели принято дарить специальные календари с окошками, за каждым из которых прячется подарок.



Роман Букши чаще всего сравнивают именно с адвент-календарем: в каждой главе прячется человеческая история. Все они объединены жизнью одной семьи: Ани, Кости и пятилетней Стеши. Аня предлагает Косте вспоминать, как смеялись их знакомые, а Стеша поет рождественские песни. Одновременно с этим они работают, возят дочь в детский сад, выбирают подарки и наряжают елку.

