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Лауреат «Нацбеста» и Григорьевской премии Михаил Елизаров проведет встречу с читателями

20 декабря в 19:00 в книжном «Во весь голос» (Маяковского, 19) состоится встреча с писателем и поэтом Михаилом Елизаровым. Для визита на мероприятие потребуется запись.

Фото: vk.com/vvgolos

14 декабря в петербургском клубе «Грибоедов» вручали Григорьевскую поэтическую премию: Михаил Елизаров забрал приз жюри и приз слэма. Это произошло спустя несколько дней после торжественной церемонии вручения премии «Большая книга», на которую Елизаров претендовал с романом «Земля». Он оказался за пределами троицы победителей, что вызвало недовольство у части писательского и критического сообщества. В частности, «катастрофой» такое решение назвал критик Константин Мильчин, его поддержал писатель Захар Прилепин.

В августе этого года роман «Земля» о двадцатилетнем работнике похоронной индустрии Володе Кротышеве взял премию «Национальный бестселлер». Впрочем, тогда не все члены жюри высоко оценили «первое масштабное осмысление “русского танатоса”».

Обсудить с Елизаровым его прозу, поэзию, песни и перипетии премиального процесса можно будет 20 декабря. Встреча в книжном «Во весь голос» начнется в 19:00. В связи с ограничениями по количеству посетителей нужно будет записаться на странице магазина во «ВКонтакте». Участие бесплатное.

18+

Елена Васильева

Фото: vk.com/vvgolos

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