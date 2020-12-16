Госдума готова запретить россиянам возить по стране больше блока контрафактных сигарет

Не больше 10 пачек сигарет без акцизной марки может быть при себе у россиянина, когда он передвигается по стране. Так хотят бороться с казахским и белорусским контрафактом.
Госдума приняла законопроект в третьем чтении 16 декабря. Запрет распространяется на количество больше 200 сигарет (10 пачек), 50 сигар (сигарилл) или 250 г табака или табачных изделий на одного человека. Все что сверх нельзя перевозить по России без акцизных марок. В том числе, если сигареты привезли из стран ЕАЭС, например из Казахстана или Белоруссии.
Авторы законопроекта опирались на статистику за третий квартал 2018 года, когда доля нелегальной табачной продукции в России выросла до 8,4% в сравнении с 4,5% за аналогичный период 2017 года. 4,2% от общего количества контрафакта приходится на товары из Евразийского экономического союза.