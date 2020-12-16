Пушкинский районный суд оправдал обвиняемую в обмане дольщиков ЖК «Питер» женщину: в деле нашли подмененный протокол допроса

Обвинение считает, что за два года Шаталина аналогичным образом обманула еще двоих человек: на 1,46 млн рублей и 2,83 млн рублей.

По версии обвинения, Шаталина в 2017 году пообещала пострадавшей, что поможет ей приобрести квартиру в ЖК «Питер» по адресу: ул. Типанова, 21а, по стоимости ниже рыночной. После того, как женщина перевела ей один миллион рублей, Шаталина потратила деньги по своему усмотрению.

Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга оправдал Яну Шаталину, которую обвиняли в мошенничестве. За женщиной признано право на реабилитацию. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 16 декабря.

Но для доказательства вины следователь использовал недопустимые доказательства — он подменил первоначальный протокол допроса потерпевшей на другой. Суд вынес постановление о грубом нарушении закона и попросил наказать следователя за нарушение Уголовно-процессуального кодекса и Конституции.



«Суд постановил довести до сведения ГСУ ГУ МВД России по г. СПб и ЛО обстоятельства грубого нарушения старшим следователем СО ОМВД России по Пушкинскому району г. СПб УПК РФ и Конституции РФ с целью принятия строгих мер дисциплинарного характера», — передает пресс-служба.



Суд установил, что такие доказательства обвинения не подтверждают вины Шаталиной ни по одному из случаев и являются лишь предположениями.



Также прокурор отказал в поддержании обвинения по поводу одного из преступлений Шаталиной, так как пострадавший подписал с ней соглашение о приобретении квартиры со сроком сдачи до конца 2021 года, а обязательства Шаталиной по договору так и не наступили. Также пострадавшему были возвращены средства в полном объеме.

