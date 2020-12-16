Пушкинский районный суд оправдал обвиняемую в обмане дольщиков ЖК «Питер» женщину: в деле нашли подмененный протокол допроса

Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга оправдал Яну Шаталину, которую обвиняли в мошенничестве. За женщиной признано право на реабилитацию. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 16 декабря.
По версии обвинения, Шаталина в 2017 году пообещала пострадавшей, что поможет ей приобрести квартиру в ЖК «Питер» по адресу: ул. Типанова, 21а, по стоимости ниже рыночной. После того, как женщина перевела ей один миллион рублей, Шаталина потратила деньги по своему усмотрению.
Обвинение считает, что за два года Шаталина аналогичным образом обманула еще двоих человек: на 1,46 млн рублей и 2,83 млн рублей.
Но для доказательства вины следователь использовал недопустимые доказательства — он подменил первоначальный протокол допроса потерпевшей на другой. Суд вынес постановление о грубом нарушении закона и попросил наказать следователя за нарушение Уголовно-процессуального кодекса и Конституции.
«Суд постановил довести до сведения ГСУ ГУ МВД России по г. СПб и ЛО обстоятельства грубого нарушения старшим следователем СО ОМВД России по Пушкинскому району г. СПб УПК РФ и Конституции РФ с целью принятия строгих мер дисциплинарного характера», — передает пресс-служба.
Суд установил, что такие доказательства обвинения не подтверждают вины Шаталиной ни по одному из случаев и являются лишь предположениями.
Также прокурор отказал в поддержании обвинения по поводу одного из преступлений Шаталиной, так как пострадавший подписал с ней соглашение о приобретении квартиры со сроком сдачи до конца 2021 года, а обязательства Шаталиной по договору так и не наступили. Также пострадавшему были возвращены средства в полном объеме.