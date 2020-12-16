Собянин: Вернуться к нормальной жизни москвичи смогут только после массовой вакцинации

Возвращение к нормальной жизни без коронавирусных ограничений светит москвичам лишь после массовой вакцинации от COVID-19. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин, выступая с отчетом перед депутатами городской думы 16 декабря.



«Только после массовой вакцинации мы можем надеяться на полное возвращение к нормальной жизни», — цитирует Собянина ТАСС.

Сейчас в Москве привиться от коронавируса могут работники образования, здравоохранения, культуры и торговли, а также сотрудники МФЦ и социальных служб. По мере поступления новых партий вакцины этот перечень будут расширять, отметил мэр столицы и выразил надежду, что в ближайшие недели возможность пройти вакцинацию станет доступна всем москвичам.