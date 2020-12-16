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Собянин: Вернуться к нормальной жизни москвичи смогут только после массовой вакцинации

Возвращение к нормальной жизни без коронавирусных ограничений светит москвичам лишь после массовой вакцинации от COVID-19. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин, выступая с отчетом перед депутатами городской думы 16 декабря.

«Только после массовой вакцинации мы можем надеяться на полное возвращение к нормальной жизни», — цитирует Собянина ТАСС.

Сейчас в Москве привиться от коронавируса могут работники образования, здравоохранения, культуры и торговли, а также сотрудники МФЦ и социальных служб. По мере поступления новых партий вакцины этот перечень будут расширять, отметил мэр столицы и выразил надежду, что в ближайшие недели возможность пройти вакцинацию станет доступна всем москвичам.

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Комментарии (5)

nuga
в своем репертуаре.то маски всех спасут от вируса,теперь поголовная вакцинация.кто отвечать будет в случае ухудшение здоровья?. никто,а значит ответ за себя человек сам держит и решает.
USSR_forever
пусть с себя начнут - депутаты, губернаторы, ФНС и прочие...
Виталий Кувшинов
При этом массовый выпуск вакцины наладить не могут... Другими словами, смогут вернуться очень не скоро.
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