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Авиакомпания S7 разрешила домашним животным летать в салоне. Но есть серьезные ограничения

Авиаперевозчик S7 изменил правила перевозки домашних животных в салоне самолета.

«На рейсах S7 Airlines появилась возможность перевозить питомцев на соседнем с хозяином кресле», — сообщается 16 декабря на сайте S7.

Пассажиру необходимо будет купить билет по полной стоимости для своего питомца. Есть и ограничения — в салоне смогут лететь максимум два животных. При этом в полете они должны быть в жесткой клетке или контейнере.

«Контейнер с животным должен быть размещен на кресле возле окна, рядом с вами. Не выпускайте питомца в салон и не берите его на руки», — предупреждают в компании.

Осенью «Аэрофлот» изменил правила перевозки животных для пассажиров, а также поднял цены.

Тема перевозки животных в России набрала популярность после случая с 10-килограммовым котом Виктором, владелец которого подменил его при взвешивании, чтобы обойти ограничения авиакомпании. Некоторые случаи перевозки животных решила проверить прокуратура.

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Комментарии (9)

bluxer
Что же я теперь три часа буду слушать гав гав и мяу мяу? Ужас.
Домашние животные - это блажь не вполне адекватных людей. Нельзя её ещё больше поощрять.
Жидослав Грызлов
а если питомец навалит в полете со страху, вонь должны терпеть все пассажиры?
USSR_forever
мало нам орущих детей в салоне, ещё и воющие собаки будут... цирк, а не авиа-перевозки... надо запомнить, чтобы не летать этой авиакомпанией никогда...
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