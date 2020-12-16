Авиакомпания S7 разрешила домашним животным летать в салоне. Но есть серьезные ограничения

Авиаперевозчик S7 изменил правила перевозки домашних животных в салоне самолета.



«На рейсах S7 Airlines появилась возможность перевозить питомцев на соседнем с хозяином кресле», — сообщается 16 декабря на сайте S7.

Пассажиру необходимо будет купить билет по полной стоимости для своего питомца. Есть и ограничения — в салоне смогут лететь максимум два животных. При этом в полете они должны быть в жесткой клетке или контейнере.

«Контейнер с животным должен быть размещен на кресле возле окна, рядом с вами. Не выпускайте питомца в салон и не берите его на руки», — предупреждают в компании.