Авиакомпания S7 разрешила домашним животным летать в салоне. Но есть серьезные ограничения

Авиаперевозчик S7 изменил правила перевозки домашних животных в салоне самолета.
«На рейсах S7 Airlines появилась возможность перевозить питомцев на соседнем с хозяином кресле», — сообщается 16 декабря на сайте S7.
Пассажиру необходимо будет купить билет по полной стоимости для своего питомца. Есть и ограничения — в салоне смогут лететь максимум два животных. При этом в полете они должны быть в жесткой клетке или контейнере.
«Контейнер с животным должен быть размещен на кресле возле окна, рядом с вами. Не выпускайте питомца в салон и не берите его на руки», — предупреждают в компании.
Осенью «Аэрофлот» изменил правила перевозки животных для пассажиров, а также поднял цены.
Тема перевозки животных в России набрала популярность после случая с 10-килограммовым котом Виктором, владелец которого подменил его при взвешивании, чтобы обойти ограничения авиакомпании. Некоторые случаи перевозки животных решила проверить прокуратура.