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В Минздраве РФ рассказали, можно ли прививаться от COVID-19 переболевшим коронавирусом

Подход к вакцинации от коронавируса тех, кто им уже переболел, еще не выработан. В Минздраве России им рекомендуют пока подождать.

Как сообщается 16 декабря в официальной группе Минздрава РФ в »ВКонтакте», чтобы решить вопрос о вакцинации переболевших COVID-19, нужно больше времени и информации о повторной заболеваемости коронавирусом. «Подходы к вакцинации переболевших граждан будут выработаны по мере поступления такой информации», — отметил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.

Тем, кто точно знает, что перенес COVID-19, записываться на прививку от него в ведомстве пока не рекомендуют. Но подчеркивают, что все защитные меры, такие как ношение масок и соблюдение дистанции, соблюдать все равно нужно, поскольку риск повторного заражения не исключен на сто процентов.

Если вирус сохранится в популяции или мутирует, вакцинация от COVID-19 может стать сезонной, и тогда повторная прививка будет рекомендована всем гражданам, в том числе уже переболевшим коронавирусной инфекцией, отмечают в Минздраве.

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Комментарии (1)

Anatolevich
250 $ - и тогда можно. Или - НЕЛЬЗЯ!
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