В Минздраве РФ рассказали, можно ли прививаться от COVID-19 переболевшим коронавирусом

Подход к вакцинации от коронавируса тех, кто им уже переболел, еще не выработан. В Минздраве России им рекомендуют пока подождать.



Как сообщается 16 декабря в официальной группе Минздрава РФ в »ВКонтакте», чтобы решить вопрос о вакцинации переболевших COVID-19, нужно больше времени и информации о повторной заболеваемости коронавирусом. «Подходы к вакцинации переболевших граждан будут выработаны по мере поступления такой информации», — отметил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.