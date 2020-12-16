В Минздраве РФ рассказали, можно ли прививаться от COVID-19 переболевшим коронавирусом

Подход к вакцинации от коронавируса тех, кто им уже переболел, еще не выработан. В Минздраве России им рекомендуют пока подождать.
Как сообщается 16 декабря в официальной группе Минздрава РФ в »ВКонтакте», чтобы решить вопрос о вакцинации переболевших COVID-19, нужно больше времени и информации о повторной заболеваемости коронавирусом. «Подходы к вакцинации переболевших граждан будут выработаны по мере поступления такой информации», — отметил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.
Тем, кто точно знает, что перенес COVID-19, записываться на прививку от него в ведомстве пока не рекомендуют. Но подчеркивают, что все защитные меры, такие как ношение масок и соблюдение дистанции, соблюдать все равно нужно, поскольку риск повторного заражения не исключен на сто процентов.
Если вирус сохранится в популяции или мутирует, вакцинация от COVID-19 может стать сезонной, и тогда повторная прививка будет рекомендована всем гражданам, в том числе уже переболевшим коронавирусной инфекцией, отмечают в Минздраве.