FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+2°C/Завтра: -1
73.42р89.32р
Что закрыто в СПБ с 4 декабряПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
0
Печать

Математик, атомщик и метеоролог расскажут неожиданное про снег

Зима, мороз, на варежку тихо ложатся гексагональные призмы. Это если переводить на романтичный язык математики скучное слово «снежинка». 17 декабря смотрим онлайн научное ток-шоу «Разберем на атомы» в Информационном центре атомной энергии — в филиале в Ростове-на-Дону. Тема — «Снег». Бесплатно, 8+

Фото: pixabay.com/

Более 400 лет назад Иоганн Кеплер был уже настолько уверен, что все снежинки шестиугольные, что даже трактат написал «О шестиугольных снежинках». А Михаил Семёнов из томского Политеха расскажет, возможны ли снежинки-клоны, объяснит, что такое «снежинка Коха» и чем она поможет в компьютерной графике. Приготовьте лист бумаги, карандаш и ножницы — заодно смастерим правильную снежинку. Метеоролог Валентина Горбатенко, завкафедрой того ж вуза, объяснит, как снежинки мастерит природа и почему они получаются разных оттенков. А Пётр Аксёнов, главный конструктор ПАО «Машиностроительный завод» (это один из крупнейших в мире производителей топлива для АЭС), поведает, что общего у активной зоны реактора со снегом.

Смотрим и слушаем про снег 17 декабря в онлайне. Начало в 15:00.

Александра Шеромова

Фото: pixabay.com/

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний