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Гендиректор «Зенита» о своей отставке: Враги клевещут

Генеральный директор футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев опроверг новости о своей отставке. Об этом в среду, 16 декабря, пишет издание «РБК-Спорт».

«Враги клевещут», — заявил Медведев в ответ на ранее появившиеся сообщения об его уходе из «Зенита».

Отметим, что источники «Фонтанки» сообщают об информационной атаке на петербургский клуб в преддверии сегодняшней игры против «Спартака». Накануне также появлялась новость об уходе одного из ведущих футболистов — Вилмара Барриоса.

Александр Медведев работает в петербургском клубе в должности генерального директора с 2019 года. Он возглавлял Континентальную хоккейную лигу (2008–2014) и занимал пост заместителя председателя правления «Газпрома» (2014–2019). В настоящее время Медведев также возглавляет мужской и женский теннисные турниры в Санкт-Петербурге.

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Комментарии (2)

sektor7
Это не враги. Свиньи 🐷 неблагородные
Anatolevich
А кто не пьют? Покажи!
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