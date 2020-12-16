«Ленфильм» дополнительно получит около миллиарда рублей на погашение банковского долга

«Кажется, что на этом историческом этапе «Ленфильма» спасён (стучим по дереву), — написал утром в «Фейсбуке» 16 декабря режиссер Алексей Герман-младший, активно привлекавший внимание общественности к критическому положению киностудии. — С чем всех и хочу поздравить! Не продадут, не снесут, на его месте не будет жилого комплекса».

В минувшем октябре «Ленфильм» уже получил от государства 486,6 миллиона рублей, которые также могут быть израсходованы только на выплату долга банку. Соглашение о помощи и выделении средств было подписано в августе 2020 года, когда врио гендиректора студии была Инесса Юрченко. В октябре на место главы «Ленфильма» пришёл основатель и гендиректор медиахолдинга 1st MediaInvest Федор Щербаков.



Кредит на 1,5 млрд рублей ВТБ выдал студии в 2013 году, пока что долг остаётся неоплаченным. Осенью 2020 года Минкульт приступил к возвращению лент «Золотой коллекции» «Ленфильму» через суд. Предложение отдать студии права на советские классические ленты звучало ещё в 2012 году во время обсуждений вариантов вывода организации из кризиса. Такие меры позволят «Ленфильму» получать доходы от реализации фильмов.

