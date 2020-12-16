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«Ленфильм» дополнительно получит около миллиарда рублей на погашение банковского долга

Киностудия «Ленфильм» дополнительно получит 999,4 миллиона рублей из федерального бюджета на погашение кредитного долга ВТБ. Об этом 16 декабря пишет РБК.

Соглашение о новом транше студия и Министерство культуры подписали 11 декабря.

«Кажется, что на этом историческом этапе «Ленфильма» спасён (стучим по дереву), — написал утром в «Фейсбуке» 16 декабря режиссер Алексей Герман-младший, активно привлекавший внимание общественности к критическому положению киностудии. — С чем всех и хочу поздравить! Не продадут, не снесут, на его месте не будет жилого комплекса».

В минувшем октябре «Ленфильм» уже получил от государства 486,6 миллиона рублей, которые также могут быть израсходованы только на выплату долга банку. Соглашение о помощи и выделении средств было подписано в августе 2020 года, когда врио гендиректора студии была Инесса Юрченко. В октябре на место главы «Ленфильма» пришёл основатель и гендиректор медиахолдинга 1st MediaInvest Федор Щербаков.

Кредит на 1,5 млрд рублей ВТБ выдал студии в 2013 году, пока что долг остаётся неоплаченным. Осенью 2020 года Минкульт приступил к возвращению лент «Золотой коллекции» «Ленфильму» через суд. Предложение отдать студии права на советские классические ленты звучало ещё в 2012 году во время обсуждений вариантов вывода организации из кризиса. Такие меры позволят «Ленфильму» получать доходы от реализации фильмов.

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Комментарии (5)

Мойше
В 20-е годы после гражданской войны повально не работающие предприятия были заняты исключительно предоставлением во десятки инстанций разнообразнейшей отчетности.
Вангую, что Ленфильм в демократические, паимаишь, времена только этим и занимается.
Фильмы снимать просто некогда.
vdaru
Эх… Провести бы «Фонтанке» экскурсию по внутренностям «Ленфильма» и показать в каком он состоянии. Я думаю, у читателей еще больше вопросов бы возникло на тему куда делись деньги.
dimas062
Ну вот, теперь можно ещё кредитов набрать на освоение, а ещё обещают разрешить собирать денешки за советские фильмы... хорошая кормушка.
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