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Коронавирусную статистику Петербурга пополнили 69 новых смертей. По России их почти шесть сотен

Смерть 69 человек в Петербурге за минувшие сутки признали коронавирусной. Об этом 16 декабря сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Таким образом, общее число жертв COVID-19 в Северной столице достигло 6529. По количеству умерших город уступает только Москве, по суточному приросту столица также удерживает первенство. Там скончались ещё 73 человека.

По России за прошедший день зарегистрировали 596 смертей, накануне их было 577. Ленобласти в сегодняшнем списке нет. Всего по стране за весь период пандемии, по данным оперштаба, скончались 48 564 человека. О том, как меняется статистика заболеваемости, читайте здесь.

В Росстате подсчитали, что на фоне коронавируса уровень смертности в России за январь — октябрь 2020 года достиг рекордного уровня за десять лет.

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Комментарии (1)

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