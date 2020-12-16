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Опять точка. В Пермском крае вместо двоек школьникам на дистанционке будут ставить точки

Министр образования Пермского края призвала учителей «максимально учитывать ситуацию и положение ученика» во время пандемии.

«Мы не должны снижать баллы, ставить неудовлетворительные оценки, например за несвоевременность сдачи задания, особенно на дистанте», — цитирует 16 декабря заявление Раисы Кассиной издание Ura.ru

Пермский министр считает, что на дистанционном обучении можно обойтись точкой, которой «будет служить сигналом как для родителя, так и для ученика». Он также призвала «максимально учитывать ситуацию и положение» учащихся.

С начала пандемии в Пермском крае выявили 25 339 заболевших COVID-19.

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