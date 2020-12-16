В России на фоне пандемии смертность достигла рекордного уровня за 10 лет

Уровень смертности в России за январь—октябрь 2020 года достиг максимального значения за последние десять лет. Об этом 16 декабря со ссылкой на Росстат пишет РБК, который соотнес количество умерших на 10 тыс. живущих за соответствующие периоды 2011–2020 годов.



В расчете на 10 тыс. жителей за десять месяцев 2020 года смертность увеличилась в 82 из 85 регионов страны по сравнению с 2019 годом. В 33 из 85 субъектов показатель, как и в целом по стране, оказался наивысшим за десятилетие.



К 2019 году смертность в России в результате мер по улучшению демографической ситуации опустилась до 102,9 человека на 10 тыс. населения (январь—октябрь). Это на 13,7% ниже, чем за тот же период 2010 года (119,3 умерших на 10 тыс. живущих), и на 8,7% меньше, чем в январе—октябре 2011 года (112,7). Однако в 2020 году на фоне пандемии COVID-19 показатель составил 113,2 (рост более чем на 10% к 2019 году) и стал максимальным за десять лет — с 2010 года, когда смертность в России выросла на фоне аномально жаркого лета.

