В России на фоне пандемии смертность достигла рекордного уровня за 10 лет

Уровень смертности в России за январь—октябрь 2020 года достиг максимального значения за последние десять лет. Об этом 16 декабря со ссылкой на Росстат пишет РБК, который соотнес количество умерших на 10 тыс. живущих за соответствующие периоды 2011–2020 годов.
В расчете на 10 тыс. жителей за десять месяцев 2020 года смертность увеличилась в 82 из 85 регионов страны по сравнению с 2019 годом. В 33 из 85 субъектов показатель, как и в целом по стране, оказался наивысшим за десятилетие.
К 2019 году смертность в России в результате мер по улучшению демографической ситуации опустилась до 102,9 человека на 10 тыс. населения (январь—октябрь). Это на 13,7% ниже, чем за тот же период 2010 года (119,3 умерших на 10 тыс. живущих), и на 8,7% меньше, чем в январе—октябре 2011 года (112,7). Однако в 2020 году на фоне пандемии COVID-19 показатель составил 113,2 (рост более чем на 10% к 2019 году) и стал максимальным за десять лет — с 2010 года, когда смертность в России выросла на фоне аномально жаркого лета.
За апрель—октябрь 2020 года в России, по данным госстатистики, умерли 1,2 млн человек. Среднее значение смертности за аналогичный период предыдущих пяти лет составляло 1,06 млн человек. Исходя из этих данных, избыточная смертность во время пандемии 2020 года — 140,2 тыс. человек.
Общее количество умерших в России за январь—октябрь 2020 года достигло 1,661 млн человек, что на 9,7% больше, чем за аналогичный период 2019 года. Последний раз до этого абсолютная смертность была выше в 2010 году (январь—октябрь) — 1,704 млн человек. На Крым и Севастополь, вошедшие в состав России в 2014 году, в текущем году приходится около 1,7% от общей смертности.