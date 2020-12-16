FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-1°C/Завтра: 0
73.45р89.18р
Что закрыто в СПБ с 4 декабряПремия «Фонтанки»Аналитика новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
0
Печать

Актер Маковецкий заразился коронавирусом

Народный артист России Сергей Маковецкий получил положительный результат теста на коронавирус. Он дома и чувствует себя хорошо.

Факт заражения 16 декабря подтвердил директор Театра им. Вахтангова Кирилл Крок в беседе с ТАСС. Маковецкий чувствует себя хорошо, у него нет даже температуры. Сейчас он ждет повторный тест, пока изолировался дома.

Актеру 62 года. На его счету множество ролей в театре и кино.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний