Актер Маковецкий заразился коронавирусом

Народный артист России Сергей Маковецкий получил положительный результат теста на коронавирус. Он дома и чувствует себя хорошо.

Факт заражения 16 декабря подтвердил директор Театра им. Вахтангова Кирилл Крок в беседе с ТАСС. Маковецкий чувствует себя хорошо, у него нет даже температуры. Сейчас он ждет повторный тест, пока изолировался дома.

Актеру 62 года. На его счету множество ролей в театре и кино.