ЗакС в третий раз спросит с Беглова за «дом-гроб» на набережной Карповки

Запрос утвердили единогласно 46 голосами «за». Депутаты обратили внимание, что на сайте ЖК уже разместили объявление о старте продаж квартир в доме. Авторы запроса отмечают, что по итогам заседания Градостроительного совета в 2016 году, на котором рассматривался проект, было решено одобрить только объемно-пространственное решение проектируемого ЖК. Однако повторно проект не проходил Градсовет.

Заксобрание Петербурга на заседании 16 декабря утвердило новый депутатский запрос к губернатору о возведении элитного жилого комплекса на месте дореволюционной мебельно-столярной мастерской Ф. А. Мельцера, передает корреспондент «Фонтанки». Парламент потребовал от Александра Беглова ответ, почему проект не проходил повторно Градостроительный совет.

Александру Беглову предстоит ответить, почему проект не выносился на повторное обсуждение экспертов, а также были ли органы власти вправе это сделать, и если да, то почему было принято другое решение.

Также авторы предложили губернатору рассмотреть введение обязательного рассмотрения проектов строительства в центре города коллегиальным органом с участием, в том числе, и представителей парламента.

«Вот как нам смотреть в глаза будущему поколению? Сейчас как раз у народа запрос на стабильность... Нет ни одного человека даже из строителей, который бы это оценил положительно... Когда перестанут насиловать нашу родную милую Петроградскую сторону... Я уверяю, если бы не было депутатов, все бы скверы застроили, все зеленые уголки», — прокомментировал запрос спикер парламента Вячеслав Макаров. Он назвал ситуацию со строительством на месте дореволюционной мастерской Мельцера «Марианской впадиной цинизма».

«Меня заверяли, что этот проект будет пересмотрен, и ни о каком старте продаж не было речи», — добавил депутат.