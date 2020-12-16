Миссия невыполнима — доснять кино в пандемию. Том Круз обматерил съемочную группу за несоблюдение коронавирусных мер

Актер и продюсер сорвался на съемочную группу из 50 человек из-за их халатного отношения к мерам предосторожности из-за COVID-19. Он уверен, что на кону — индустрия кино.



«Я не хочу этого видеть [несоблюдение мер предосторожности]. Никогда! И если вы этого не делаете, то вы уволены!» — цитирует 16 декабря Тома Круза издание the Sun, которое выложило аудиозапись со съемочной площадки.



Круз отметил, что в Голливуде начали снимать кино из-за его фильма, поэтому все смотрят на его группу как на «золотой стандарт». По его словам, создатели кино дают работу тысячам людей, а во время коронавируса индустрия «схлопывается». «Вот с какой мыслью я ложусь спать каждую ночь — о будущем нашей индустрии», — заявил Круз. Продюсер подчеркнул, что не принимает никаких извинений от своих подчиненных.

