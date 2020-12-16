В подвале больницы на улице Костюшко чуть не рванула труба. Её чинят, тепло в палатах обещают сохранить

О том, что в больнице №26 на улице Костюшко, 2, начали остывать батареи, «Фонтанке» утром 16 декабря сообщили читатели. По их данным, в стационаре есть проблемы и с горячей водой.



В пресс-службе АО «Теплосеть Петербурга» нашему изданию сообщили, что накануне во время планового обхода специалисты компании нашли ненадёжный участок трубы, расположенной в подвале больницы. Теплоэнергетики решили заменить участок, чтобы не произошло аварии. С утра 16 декабря служба диагностики предприятия провела дополнительную внутритрубную диагностику, в рамках которой выявлен еще один дефект.

