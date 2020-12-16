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В подвале больницы на улице Костюшко чуть не рванула труба. Её чинят, тепло в палатах обещают сохранить

О том, что в больнице №26 на улице Костюшко, 2, начали остывать батареи, «Фонтанке» утром 16 декабря сообщили читатели. По их данным, в стационаре есть проблемы и с горячей водой.

В пресс-службе АО «Теплосеть Петербурга» нашему изданию сообщили, что накануне во время планового обхода специалисты компании нашли ненадёжный участок трубы, расположенной в подвале больницы. Теплоэнергетики решили заменить участок, чтобы не произошло аварии. С утра 16 декабря служба диагностики предприятия провела дополнительную внутритрубную диагностику, в рамках которой выявлен еще один дефект.

Как обещают в «Теплосети», оборудование будет смонтировано и циркуляция восстановлена к 15 часам среды.

«Специалисты «Теплосети» совместно с главным инженером учреждения проводят мероприятия для решения задач по сохранению теплоснабжения и ГВС на время работ», — сообщает пресс-служба.

В комздраве «Фонтанке» сообщили, что, по данным из стационара, температура в палатах нормальная. Аварийную ситуацию к середине дня устранят.

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