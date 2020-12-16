Нападение на настоятеля главного храма в Гатчине стало уголовным делом. Из дома помимо денег пропали кресты

Полиция Гатчинского района возбудила уголовное дело по статье «разбой» после нападения в частном доме на настоятеля гатчинского кафедрального собора Святого Апостола Павла Владимира Феера. Батюшка, которого после налета увезли в больницу, уже дома.
Как сообщили «Фонтанке» 16 декабря в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области, настоятель смог уточнить ущерб, который нанесли ему двое в масках и в одежде с надписью «Охрана». По его словам, помимо 290 тысяч рублей из дома пропали пять наперсных крестов с цепочками из недрагоценных металлов, а также его телефон. Сумма ущерба составила 590 тысяч рублей.
Как писала «Фонтанка», неизвестные ворвались в дом в Вырице, где проживает настоятель, утром, около 9 часов. Они нанесли 62-летнему священнику несколько ударов, заковали ему руки в наручники и с помощью ножа стали выяснять, где находятся ключи от сейфа. В результате деньги злодеи нашли в ящике серванта, после чего скрылись.