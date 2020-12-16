Власти Кузбасса сообщили о стабилизации эпидемиологической обстановки и разрешили новогодние корпоративы

Коронавирусные ограничения начали снимать власти Кузбасса 16 декабря. Кафе и ресторанам разрешили проводить банкеты и корпоративы.

Решение принято 16 декабря. С этого дня и по 2 января общепит может работать до часа ночи, а в сам Новый год до трех часов. Количество гостей на разрешенных банкетах не должно превышать 50 человек, или 1 посетитель на 4 квадратных метра.

«Решение принято с учетом стабильной эпидемиологической обстановки в регионе. Подчеркиваю, что ограничения смягчаются только при условии тщательного соблюдения всех требований и рекомендаций Роспотребнадзора. Также в регионе заранее создан необходимый запас лекарственных средств, которого хватит на весь период новогодних праздников», — цитирует пресс-служба региона губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева.