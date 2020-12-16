FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-1°C/Завтра: 0
73.45р89.18р
Что закрыто в СПБ с 4 декабряПремия «Фонтанки»Аналитика новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
1
Печать

Власти Кузбасса сообщили о стабилизации эпидемиологической обстановки и разрешили новогодние корпоративы

Коронавирусные ограничения начали снимать власти Кузбасса 16 декабря. Кафе и ресторанам разрешили проводить банкеты и корпоративы.

Решение принято 16 декабря. С этого дня и по 2 января общепит может работать до часа ночи, а в сам Новый год до трех часов. Количество гостей на разрешенных банкетах не должно превышать 50 человек, или 1 посетитель на 4 квадратных метра.

«Решение принято с учетом стабильной эпидемиологической обстановки в регионе. Подчеркиваю, что ограничения смягчаются только при условии тщательного соблюдения всех требований и рекомендаций Роспотребнадзора. Также в регионе заранее создан необходимый запас лекарственных средств, которого хватит на весь период новогодних праздников», — цитирует пресс-служба региона губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева.

Часть коронавирусных стационаров возвращаются к своему обычному профилю. В регионе 4 тысячи коек для инфекционных больных, занято меньше тысячи.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

Opioman
Вот их бары не протестовали и все хорошо (сарказм)
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний