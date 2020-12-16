FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-1°C/Завтра: 0
73.45р89.18р
Что закрыто в СПБ с 4 декабряПремия «Фонтанки»Аналитика новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
0
Печать

День рождения сына и внука: житель Петербурга в больнице с ножевым, его отец в отделе полиции. Оба уверяют, что это было случайное падение

Житель многоэтажки на Маршала Захарова попал в больницу в день рождения сына с ножевым ранением. Врачей он уверял, что упал на нож сам.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 16 декабря, в городскую больницу № 15 мужчина 29 лет попал накануне, около девяти вечера. Врачи зафиксировали ножевое ранение в области груди.

По предварительной информации, он рассказал медикам, что вместе с 57-летним отцом отмечал рождение третьего ребенка, сына. И в какой-то момент молодой мужчина упал на нож и так получил ранение.

Получив телефонограмму из больницы, сотрудники полиции Красносельского района выехали в квартиру, где проходило отмечание, и нашли там отца раненого. Мужчину отвезли в отдел, где оформили протокол о «мелком хулиганстве». Он также подтвердил версию сына о произошедшем. Но у полицейских остались сомнения в том, что все произошло именно так, как рассказывают отец и сын.

По факту проводится дальнейшая проверка.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний