День рождения сына и внука: житель Петербурга в больнице с ножевым, его отец в отделе полиции. Оба уверяют, что это было случайное падение

Житель многоэтажки на Маршала Захарова попал в больницу в день рождения сына с ножевым ранением. Врачей он уверял, что упал на нож сам.
Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 16 декабря, в городскую больницу № 15 мужчина 29 лет попал накануне, около девяти вечера. Врачи зафиксировали ножевое ранение в области груди.
По предварительной информации, он рассказал медикам, что вместе с 57-летним отцом отмечал рождение третьего ребенка, сына. И в какой-то момент молодой мужчина упал на нож и так получил ранение.
Получив телефонограмму из больницы, сотрудники полиции Красносельского района выехали в квартиру, где проходило отмечание, и нашли там отца раненого. Мужчину отвезли в отдел, где оформили протокол о «мелком хулиганстве». Он также подтвердил версию сына о произошедшем. Но у полицейских остались сомнения в том, что все произошло именно так, как рассказывают отец и сын.
По факту проводится дальнейшая проверка.