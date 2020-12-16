День рождения сына и внука: житель Петербурга в больнице с ножевым, его отец в отделе полиции. Оба уверяют, что это было случайное падение

Житель многоэтажки на Маршала Захарова попал в больницу в день рождения сына с ножевым ранением. Врачей он уверял, что упал на нож сам.



Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 16 декабря, в городскую больницу № 15 мужчина 29 лет попал накануне, около девяти вечера. Врачи зафиксировали ножевое ранение в области груди.



По предварительной информации, он рассказал медикам, что вместе с 57-летним отцом отмечал рождение третьего ребенка, сына. И в какой-то момент молодой мужчина упал на нож и так получил ранение.

