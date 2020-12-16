Избивший петербургского таксиста уехал в Москву, но это не помогло. После себя он оставил важную улику

Полиция спустя год задержала подозреваемого в нападении на таксиста в Пушкинском районе Петербурга. Незадачливого грабителя, который лишил водителя денег и средства заработка, доставили из Москвы.
Как сообщили ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) в ГУ МВД по Петербургу и области 16 декабря, два дня назад петербургские полицейские у станции метро «Молодёжная» в столице задержали 25-летнего приезжего из Закавказья. Его искали с ноября прошлого года, когда за помощью обратился водитель «Яндекс.Такси».
Молодому мужчине — практически ровеснику задержанного — досталось от двух ночных пассажиров. Они набросились на водителя на Новодеревенском шоссе в Пушкине. Тот сумел вырваться, но в арендованной «Шкоде» остались мобильный телефон, паспорт и 10 тысяч рублей.
Пассажиры уехали на такси без водителя. Машину позже нашли уже без них, но с уликой. Как писала «Фонтанка», в салоне нашёлся патент на имя уроженца Закавказья 1995 года рождения. Теперь он в качестве подозреваемого задержан на двое суток.