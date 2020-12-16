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К данным по результатам переписи населения подключат информацию от сотовых операторов

В качестве эксперимента Всероссийская перепись населения пройдет с использованием технологии «больших данных». Росстат учтет показатели от операторов связи.

О намерении заключить контракты с операторами 16 декабря рассказал РИА «Новости» глава Росстата Павел Малков. Мысль в том, что такие компании владеют информацией о передвижениях своих абонентов и видят реальное количество населения городов. Использование этих данных позволит уточнить результаты переписи. Для анализа данных будет использоваться искусственный интеллект. На контракты с операторами выделено 255 миллионов рублей. Пока они заключены с МТС и Теле2.

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Комментарии (1)

Набеглов
Гениальная идея. Представляю себе как исскуственный интеллект достоверно посчитает Петровых Сергеев Ивановичей, каждый из которых имеет не одну симку разных сотовых операторов, а у некоторых из них нет вообще не одной. 255 млн. руб - вот ключевая фраза
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