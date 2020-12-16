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Еврокомиссия включила «ВКонтакте» и Telegram в «пиратский» список

«Список наблюдения за контрафактом и пиратством» пополнился двумя созданными в России платформами. Как распространителей контрафакта пометили «ВКонтакте» и Telegram.

Подписанный два дня назад документ 16 декабря опубликован на сайте Еврокомиссии. Список ведется с 2018 года и состоит из четырех частей, российские компании попали в раздел «онлайн-ресурсы, предоставляющие доступ к пиратскому контенту».

«ВКонтакте», сказано в документе, с помощью поиска и групп, где можно обмениваться файлами, дает доступ к фильмам, телешоу, книгам и учебникам. Отмечено, что соцсеть предпринимает шаги для борьбы с пиратским контентом.

Telegram оказался в списке, потому что порой не реагирует на сообщения о нарушениях по части распространения контрафактного контента.

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