В Петербурге будет мокро и скользко до конца рабочей недели. Это всё «Шанталь»

По прогнозу синоптиков, петербуржцев со среды, 16 декабря, и минимум до пятницы ждет дождь днем и мокрый снег ночами. Температура будет колебаться от легкого минуса до небольшого плюса.

По данным Гидрометцентра, начавшись с утра, снег к середине дня станет мокрым снегом, а потом и вовсе дождем. В городе облачно, до -2 ночью и такой же отметки со знаком плюс днем. Ветер умеренный. По словам синоптика погодного центра «ФОБОС» Михаила Леуса, виноват в такой незимней слякоти приближающийся с северо-запада циклон. Главные по погоде в Германии назвали его «Шанталь».