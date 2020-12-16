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В Петербурге будет мокро и скользко до конца рабочей недели. Это всё «Шанталь»

По прогнозу синоптиков, петербуржцев со среды, 16 декабря, и минимум до пятницы ждет дождь днем и мокрый снег ночами. Температура будет колебаться от легкого минуса до небольшого плюса.

По данным Гидрометцентра, начавшись с утра, снег к середине дня станет мокрым снегом, а потом и вовсе дождем. В городе облачно, до -2 ночью и такой же отметки со знаком плюс днем. Ветер умеренный. По словам синоптика погодного центра «ФОБОС» Михаила Леуса, виноват в такой незимней слякоти приближающийся с северо-запада циклон. Главные по погоде в Германии назвали его «Шанталь».

Центр циклона, пишет Леус в Facebook, к середине дня окажется над Финляндией. Такая погода останется и в четверг, и в пятницу. Все дни на дорогах гололед.

© Фонтанка.Ру

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