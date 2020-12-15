Ученые ВОЗ отправятся в Китай, чтобы найти источник коронавируса

Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) отправятся в Китай искать источник коронавируса. Об этом 15 декабря пишет Associated Press.
Участник экспедиции Фабиан Лендертц рассказал агентству, что эксперты, скорее всего, поедут в Ухань, где впервые сообщили о вирусе. По словам ученого, экспедиция не ставит задачу выяснять, кто виноват в распространении эпидемии. Лендертц подчеркнул, что они попытаются понять, что произошло и как можно использовать эту информацию для предотвращения пандемии в будущем.
Отмечается, что ученые изучат образцы, которые были собраны еще до эпидемии, чтобы определить, циркулировал ли вирус до того, как он распространился по Китаю. Также эксперты осмотрят рынок морепродуктов в Ухане, где, возможно, коронавирус передался от животного к человеку.