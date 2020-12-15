ФАС будет проводить внеплановые проверки при задержке исполнения решений по снижению цен на продукты

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) будет проводить внеплановые проверки при задержке исполнения решений по снижению цен на отдельные социально значимые виды продуктов. Как пишет 15 декабря ведомство, специалисты уже подготовили все документы, связанные с работой по снижению цен.



Отмечается, что принимаемые меры будут носить постоянный и продолжительный характер.



«Подготовлен план мероприятий на случай неисполнения или задержки исполнения решений по снижению цен, в том числе проведение внеплановых проверок и возбуждение дел о нарушении законодательства», — говорится на сайте ведомства.

