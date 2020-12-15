ФАС будет проводить внеплановые проверки при задержке исполнения решений по снижению цен на продукты

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) будет проводить внеплановые проверки при задержке исполнения решений по снижению цен на отдельные социально значимые виды продуктов. Как пишет 15 декабря ведомство, специалисты уже подготовили все документы, связанные с работой по снижению цен.
Отмечается, что принимаемые меры будут носить постоянный и продолжительный характер.
«Подготовлен план мероприятий на случай неисполнения или задержки исполнения решений по снижению цен, в том числе проведение внеплановых проверок и возбуждение дел о нарушении законодательства», — говорится на сайте ведомства.
Территориальные органы ФАС России по всей стране и центральный аппарат собирают и обрабатывают информацию и обращения граждан по динамике цен на такие продукты.
Президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам 9 декабря обратил внимание на рост цен на продукты. В Кремле рассказали, что о «труднообъяснимых» скачках стоимости товаров президенту сообщили россияне.
Премьер Михаил Мишустин уже подписал постановления о стабилизации стоимости продуктов.
«Фонтанка» проанализировала изменение цен за последнее десятилетие и убедилась, что грозные окрики властям надо делать, в первую очередь, самим себе. Никто в цепочке поставщиков не приложил руку к рублевой инфляции так же сильно, как сами чиновники.