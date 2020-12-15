В мире за сутки зарегистрировано почти полмиллиона случаев заражения коронавирусом

Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 71,58 млн, увеличившись за 24 часа более чем на 496 тыс. Согласно опубликованным во вторник данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число летальных исходов выросло более чем на 8,4 тыс., превысив 1,61 млн.

По состоянию на 20:51 мск 15 декабря в ВОЗ поступили сведения о 71 581 532 инфицированных и 1 618 374 умерших. Число заразившихся возросло на 496 156, умерших — на 8 443.



Более 48% всех случаев инфицирования, сообщения о которых поступили в ВОЗ за минувшие 24 часа, приходятся на Северную и Южную Америку (240 197), на втором месте — регион Европы (188 227), на третьем — Юго-Восточная Азия (32 028), сообщает 15 декабря ТАСС.

