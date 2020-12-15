В мире за сутки зарегистрировано почти полмиллиона случаев заражения коронавирусом

Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 71,58 млн, увеличившись за 24 часа более чем на 496 тыс. Согласно опубликованным во вторник данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число летальных исходов выросло более чем на 8,4 тыс., превысив 1,61 млн.
По состоянию на 20:51 мск 15 декабря в ВОЗ поступили сведения о 71 581 532 инфицированных и 1 618 374 умерших. Число заразившихся возросло на 496 156, умерших — на 8 443.
Более 48% всех случаев инфицирования, сообщения о которых поступили в ВОЗ за минувшие 24 часа, приходятся на Северную и Южную Америку (240 197), на втором месте — регион Европы (188 227), на третьем — Юго-Восточная Азия (32 028), сообщает 15 декабря ТАСС.
Больше всего подтвержденных случаев заражения зарегистрировано в США — 16 041 095. Далее следуют Индия (9 906 165), Бразилия (6 901 952), Россия (2 707 945), Франция (2 338 726), Великобритания (1 869 670), Италия (1 855 737), Испания (1 751 884), Аргентина (1 498 160), Колумбия (1 425 774), Германия (1 351 510) и Мексика (1 250 044).