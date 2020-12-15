Facebook удалил несколько сотен аккаунтов, якобы связанных с Россией

Американская компания Facebook 15 декабря сообщила об удалении аккаунтов, якобы связанных с Россией и Францией, за нарушение ее политики против иностранного вмешательства.

«Сегодня за нарушение нашей политики против иностранного вмешательства или вмешательства другого правительства мы удалили три отдельные сети, которые от имени иностранного или правительственного учреждения проводили скоординированную неаутентичную деятельность. Эти сети возникли во Франции и России и были направлены против многих стран в Северной Африке и на Ближнем Востоке», — сообщается в заявлении компании.