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Facebook удалил несколько сотен аккаунтов, якобы связанных с Россией

Американская компания Facebook 15 декабря сообщила об удалении аккаунтов, якобы связанных с Россией и Францией, за нарушение ее политики против иностранного вмешательства.

«Сегодня за нарушение нашей политики против иностранного вмешательства или вмешательства другого правительства мы удалили три отдельные сети, которые от имени иностранного или правительственного учреждения проводили скоординированную неаутентичную деятельность. Эти сети возникли во Франции и России и были направлены против многих стран в Северной Африке и на Ближнем Востоке», — сообщается в заявлении компании.

Отмечается, что в общей сложности компания удалила 358 аккаунтов, 161 страницу, 32 группы в Facebook и 32 аккаунта в Instagram. Согласно заявлению компании, две из трех сетей были якобы созданы в России и ориентированы на ЦАР, Мадагаскар, Камерун, Экваториальную Гвинею, Мозамбик, ЮАР, Ливию, Судан и Сирию.

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Комментарии (14)

f0ntan
Надо патриотично создавать аккаунты во ВК или ОК, а не в буржуйском ФСБуке
bluxer
Свернись он блином этот фейсбук.
Pilat
Свобода слова по западному :-))))))
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